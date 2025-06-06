Беспилотники массово атаковали Москву, аэропорты закрыты: как отражается нападение

Вражеские дроны летели с боеприпасом на Москву.
Ночью Москва отразила массированную атаку дронов. Предварительно, обошлось без жертв, однако, по словам мэра столицы Сергея Собянина, на месте падения обломков продолжают работать специалисты экстренных служб. Как удары ВСУ отразились на работе столичных аэропортов, что слышали и видели москвичи в момент работы ПВО — в материале URA.RU.
Атака десяти беспилотников на столицу.
Силы ПВО Минобороны за ночь отразили атаку десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Первоначально российские военные поразили шесть беспилотников, летевших на столицу, потом еще три. Итоговое количество сбитых украинских дронов, по словам столичного градоначальника — составило 10 штук.
В столичных аэропортах Росавиация ввела временные ограничения Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково временно закрыты.
Во Внуково введены временные ограничения — аэропорт не принимает и не отправляет рейсы, рассказали представители авиагавани. Аэропорты Домодедово и Жуковский также временно закрыты для вылетов и прилетов воздушных судов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, это связано с вопросами безопасности. Ограничения были наложены на фоне атаки ВСУ на Москву, о которой сообщил мэр Сергей Собянин.
Жители проснулись от взрывов.
Подписчики Shot заявили, что взрывы были слышны в районе Подольска, а также Зеленограда. Всего они насчитали около 8−10 взрывов. Один из моментов сбитого в небе украинского БПЛА попал на видео.
О звуках взрывов сообщают жители Климовска и Серпухова.
Жители Климовска и Серпухова говорят о громких звуках, похожих на взрывы. Предварительно, в городах работает система ПВО, которая сбивает беспилотники. Официальной информации пока не поступало, отмечает telegram-канал «Осторожно, Москва».