Беспилотники массово атаковали Москву, аэропорты закрыты: как отражается нападение

Во Внуково введены временные ограничения — аэропорт не принимает и не отправляет рейсы, рассказали представители авиагавани. Аэропорты Домодедово и Жуковский также временно закрыты для вылетов и прилетов воздушных судов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, это связано с вопросами безопасности. Ограничения были наложены на фоне атаки ВСУ на Москву, о которой сообщил мэр Сергей Собянин.