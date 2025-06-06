Автобус с 30 школьниками перевернулся под Хабаровском: что известно о пострадавших и причинах инцидента

Под Хабаровском 6 июня произошло ЧП с автобусом. В салоне находилось 30 ребят школьного возраста. Экскурсионный автобус перевернулся по пути из Хабаровска в зоосад имени Сысоева. Об этом сообщает КП-Хабаровск.
По предварительным данным, пострадало восемь детей. Отмечается, что раненых может оказаться больше. Все обратившиеся за помощью пострадавшие доставлены в больницу на машинах Скорой, рассказали в местном Минздраве. Сейчас специалисты устанавливают причины ДТП.
«Предварительно, у автобуса отказала тормозная система», — уведомили в ГАИ Хабаровского края.
Днем ранее, 5 июня, смертельное ДТП произошло в Якутии. Водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, 64-летний житель погиб на месте.