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Автобус с 30 школьниками перевернулся под Хабаровском: что известно о пострадавших и причинах инцидента

Автобус с 30 детьми опрокинулся в пригороде Хабаровска, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

Под Хабаровском 6 июня произошло ЧП с автобусом. В салоне находилось 30 ребят школьного возраста. Экскурсионный автобус перевернулся по пути из Хабаровска в зоосад имени Сысоева. Об этом сообщает КП-Хабаровск.

По предварительным данным, пострадало восемь детей. Отмечается, что раненых может оказаться больше. Все обратившиеся за помощью пострадавшие доставлены в больницу на машинах Скорой, рассказали в местном Минздраве. Сейчас специалисты устанавливают причины ДТП.

«Предварительно, у автобуса отказала тормозная система», — уведомили в ГАИ Хабаровского края.

Днем ранее, 5 июня, смертельное ДТП произошло в Якутии. Водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, 64-летний житель погиб на месте.