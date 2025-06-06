Автобус с 30 школьниками перевернулся под Хабаровском: что известно о пострадавших и причинах инцидента

По предварительным данным, пострадало восемь детей. Отмечается, что раненых может оказаться больше. Все обратившиеся за помощью пострадавшие доставлены в больницу на машинах Скорой, рассказали в местном Минздраве. Сейчас специалисты устанавливают причины ДТП.