Отражена атака БПЛА над еще одним регионом РФ

Силы ПВО сбили БПЛА над Ростовской областью, заявил Слюсарь.
Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
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Силы ПВО этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском районе [Ростовской области]", — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, пострадавших в ходе инцидента нет.
Этой ночью Киев предпринял попытки атаковать несколько российских регионов. В частности, сообщалось об отражении БПЛА над Москвой. Также известно о нападении на Саратовскую область, где обломки дрона упали на жилой дом.