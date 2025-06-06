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В Братске 55-летний житель погиб на пожаре из-за сигареты

Мужчина не затушил окурок.

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Источник: МЧС РФ

Непотушенная сигарета привела к гибели 55-летнего мужчины в Братске. Из-за окурка в квартире многоэтажного дома на улице Гагарина произошел пожар. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

— Увидев густой дым из окна помещения, в пожарную охрану обратились прохожие. Спасатели потушили огонь за девять минут. Погибшего уже обнаружили на полу, — уточнили в ведомстве.

На месте работали 10 сотрудников с применением четырех единиц техники. Официальная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области на борту самолета задержали лидера банды экстремистов.