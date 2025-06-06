В Братске 55-летний житель погиб на пожаре из-за сигареты

Непотушенная сигарета привела к гибели 55-летнего мужчины в Братске. Из-за окурка в квартире многоэтажного дома на улице Гагарина произошел пожар. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.