В Братске 55-летний житель погиб на пожаре из-за сигареты

Непотушенная сигарета привела к гибели 55-летнего мужчины в Братске. Из-за окурка в квартире многоэтажного дома на улице Гагарина произошел пожар. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
— Увидев густой дым из окна помещения, в пожарную охрану обратились прохожие. Спасатели потушили огонь за девять минут. Погибшего уже обнаружили на полу, — уточнили в ведомстве.
На месте работали 10 сотрудников с применением четырех единиц техники. Официальная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении.
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