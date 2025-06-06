Три человека пострадали от атаки БПЛА в Тульской области

ВСУ с ночи ведут массированную атаку при помощи БПЛА по регионам страны. Беспилотники противника были замечены в Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Тульской областях и в других регионах. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов украинских дронов.