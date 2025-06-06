Три человека пострадали от атаки БПЛА в Тульской области

Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа, атаковавших Тульскую область.
Три человека получили ранения в результате атаки беспилотников на территорию Тульской области в ночь на 6 июня. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Украина атаковала Саратовскую область и регионы РФ ночью: онлайн-трансляция.
«В результате вражеской атаки пострадали три человека», — заявил губернатор, уточнив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом глава региона сообщил в своем официальном telegram-канале.
Миляев отметил, что все пострадавшие в результате ночной атаки ВСУ были доставлены в больницу. Глава региона обратился к местным жителям с призывом соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.
ВСУ с ночи ведут массированную атаку при помощи БПЛА по регионам страны. Беспилотники противника были замечены в Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Тульской областях и в других регионах. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов украинских дронов.