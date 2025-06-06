Экскурсионный автобус перевернулся под Хабаровском, пострадали семь детей

В Хабаровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, направлявшегося в зоосад «Приамурский».
По информации Госавтоинспекции Хабаровского края, транспортное средство перевернулось в районе дома № 12 по улице Молодёжной в селе Воронежское-2. В момент аварии в автобусе находилось 30 несовершеннолетних пассажиров.
В результате происшествия семеро детей получили травмы различной степени тяжести, преимущественно ушибы, и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать неисправность тормозной системы транспортного средства. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее в Курской области был задержан полицейский, который в селе Куськино сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП.