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Экскурсионный автобус перевернулся под Хабаровском, пострадали семь детей

Предварительно, у автобуса отказала тормозная система.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, направлявшегося в зоосад «Приамурский».

По информации Госавтоинспекции Хабаровского края, транспортное средство перевернулось в районе дома № 12 по улице Молодёжной в селе Воронежское-2. В момент аварии в автобусе находилось 30 несовершеннолетних пассажиров.

В результате происшествия семеро детей получили травмы различной степени тяжести, преимущественно ушибы, и были госпитализированы для оказания медицинской помощи. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать неисправность тормозной системы транспортного средства. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Курской области был задержан полицейский, который в селе Куськино сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП.