Миляев сообщил о трех пострадавших в результате атаки БПЛА на Тульскую область

Ночью 6 июня украинские дроны атаковали Тульскую область. В результате ударов пострадали трое мирных жителей. С таким оповещением обратился в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он уведомил, что все трое пострадавших госпитализированы. Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь над Тульской областью уничтожили два БПЛА. Губернатор региона призвал жителей к бдительности и соблюдению мер предосторожности.
«В результате вражеской атаки пострадали три человека. В настоящее время они доставлены в больницу», — написал Дмитрий Миляев.
Киев также совершил удары по Саратовской области. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом в Энгельсе. Пострадавших при падении фрагментов БПЛА нет.