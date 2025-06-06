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Миляев сообщил о трех пострадавших в результате атаки БПЛА на Тульскую область

Трое жителей Тульской области госпитализированы после ночной атаки украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 6 июня украинские дроны атаковали Тульскую область. В результате ударов пострадали трое мирных жителей. С таким оповещением обратился в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уведомил, что все трое пострадавших госпитализированы. Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь над Тульской областью уничтожили два БПЛА. Губернатор региона призвал жителей к бдительности и соблюдению мер предосторожности.

«В результате вражеской атаки пострадали три человека. В настоящее время они доставлены в больницу», — написал Дмитрий Миляев.

Киев также совершил удары по Саратовской области. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом в Энгельсе. Пострадавших при падении фрагментов БПЛА нет.