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Shot: жители Мичуринска пожаловались на взрывы и пожар из-за дронов

ВСУ атаковали беспилотниками Мичуринск Тамбовской области. Об этом сообщает SHOT. В результате налета над Мичуринском произошло несколько взрывов, а на территории местного предприятия вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА.

Атака дронов привела к пожару на предприятии в Тамбовской области.

ВСУ атаковали беспилотниками Мичуринск Тамбовской области. Об этом сообщает SHOT. В результате налета над Мичуринском произошло несколько взрывов, а на территории местного предприятия вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА.

«Несколько взрывов прозвучали над городом в начале третьего часа ночи. После этого очевидцы сообщили о возгорании и дыме в районе местного завода», — говорится в сообщении telegram-канала. На место ЧП в Мичуринске прибыли экстренные службы, дороги вокруг временно перекрыли. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, в Тамбовской области пострадавших нет.

Атаки беспилотников ВСУ на российские регионы участились в последние дни. Только этой ночью сообщалось об атаке беспилотниками на Москву, Саратовскую область и другие регионы РФ.