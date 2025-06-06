Shot: жители Мичуринска пожаловались на взрывы и пожар из-за дронов

«Несколько взрывов прозвучали над городом в начале третьего часа ночи. После этого очевидцы сообщили о возгорании и дыме в районе местного завода», — говорится в сообщении telegram-канала. На место ЧП в Мичуринске прибыли экстренные службы, дороги вокруг временно перекрыли. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, в Тамбовской области пострадавших нет.