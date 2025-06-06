Житель Ачинска украл деньги у своей бабушки через приложение банка

Житель города Ачинска Красноярского края украл деньги у своей бабушки, переведя их на своё имя с мобильного приложения банка на телефоне пенсионерки. Об этом сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в отношении своей бабушки, украв у неё 75 тысяч рублей.
В ходе следствия выяснилось, что ранее судимый житель Ачинска 2002 г. р. осенью 2023 года с помощью телефона своей 87-летней бабушки через приложение банка совершил 2 перевода денежных средств на своё имя на сумму 70 и 30 тысяч рублей.
Весной 2024 года ничего не подозревающая пожилая женщина отправилась в банк, чтобы продлить договор вклада и снять начисленные проценты, но узнала, что он закрыт, а деньги переведены на другой счёт.
Под подозрение полиции попал внук бабушки, который проживал с ней, потому что между ними происходили регулярные конфликты из-за того, что молодой человек нигде не работал, а жил за счёт пенсионерки.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ачинский городской суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства. Также полностью удовлетворён заявленный гражданский иск в размере 100 тысяч рублей, который ачинец выплатит потерпевшей.
Ранее мужчина одолжил у знакомой телефон и украл 76 тысяч рублей с её карты.