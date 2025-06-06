Росприроднадзор: виновники ЧП с танкерами не хотят оплачивать весь ущерб

«В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить», — сказала она.
Ранее Росприроднадзор подал иски суммарно на 84,9 млрд рублей за ущерб экологии после крушения танкеров в Черном море в декабре 2024 года.
Радионова уточнила, что иски уже приняты к производству и по ним назначены первые заседания в Краснодаре.
Как следует из картотеки арбитражных дел, на 24 июня назначено заседание по иску Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора к ООО «Кама шиппинг» и ООО «Каматрансойл» (владельцы танкера «Волгонефть-212»), а 25 июня состоится заседание суда по иску ведомства к ЗАО «Волгатранснефть» (владелец танкера «Волгонефть-239»).
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.