Росприроднадзор: виновники ЧП с танкерами не хотят оплачивать весь ущерб

Как следует из картотеки арбитражных дел, на 24 июня назначено заседание по иску Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора к ООО «Кама шиппинг» и ООО «Каматрансойл» (владельцы танкера «Волгонефть-212»), а 25 июня состоится заседание суда по иску ведомства к ЗАО «Волгатранснефть» (владелец танкера «Волгонефть-239»).