Шакро Молодой выразил недоверие главному московскому вору в законе

Важно учитывать, что Мамука Чкадуа — вор средней руки, представитель мингрельского воровского клана. Его лидеры — Мераб Мзарелуа (Дуяке) и Роланд Гегечкори (Роланд Шляпа) — заклятые враги Бадри: их противостояние длится два десятилетия. В 2015 году, когда Бадри находился в заключении, Шакро защитил его от «мингрелов» при условии, что после освобождения тот уладит с ними все конфликты. Однако Бадри даже не попытался это сделать, считая дело безнадёжным. Теперь же Шакро встал на защиту осуждённого «мингрела» Чкадуа от притязаний Бадри.