Шакро Молодой выразил недоверие главному московскому вору в законе

Захарий Калашов (Шакро Молодой), возглавляющий российский криминальный мир, публично отказал в доверии своему заместителю Бадри Когуашвили (Кутаисскому), признававшемуся прежде главным вором в законе столицы. Событие произошло в присутствии десятков уголовных авторитетов.
По имеющимся сведениям, взаимное напряжение между ними нарастало с лета 2023 года — тогда Шакро Молодой всё ещё отбывал десятилетний срок по обвинению в вымогательстве. После освобождения в прошлом году лидер преступного сообщества России стал выжидать подходящий момент для удара по московскому «вору номер один» и в итоге фактически отстранил его от дел.
Бадри Кутаисский — авторитет в воровском мире ещё с советской эпохи, фигура, известная на всём постсоветском пространстве. Он выдержал испытание Красноярском [отбывал наказание в красноярских исправительных учреждениях, печально знаменитых суровым режимом — прим. ред.]. Заключение далось ему нелегко, однако, преодолев все трудности, он укрепил свою репутацию. Давно подмечено, что после Красноярска карьера некоторых воров в законе стремительно развивается, и Бадри — наиболее яркая иллюстрация этого феномена. На свободу он вышел и вернулся в Москву в мае 2018 года.
За два месяца до этого Шакро Молодой получил приговор на 9 лет и 10 месяцев, однако затем провел ещё год в Москве [в следственном изоляторе], занимаясь решением текущих вопросов. До его перевода в колонию тема преемника не поднималась. Более того, даже из учреждения в Усть-Лабинске [Краснодарский край] он оставался на связи и продолжал управлять воровской общиной.
Однако Москве требуется свой вор — и его определяет не Шакро. Ключевым фактором стало то, что кандидатура Бадри получила одобрение «конторы» [спецслужб].
Бадри не предпринимал ни одного значимого решения без санкции Шакро Молодого. Ныне в уголовной среде единоличным вершителем судеб выступает Шакро. Остальные при нём — лишь статисты. При этом уголовные авторитеты провинции взирают на «москвичей» [столичных криминальных лидеров] с недоверием и скрытой завистью, мечтая занять их позиции. Бадри Кутаисскому довелось ощутить это на себе острее прочих.
Для многих «москвич» равнозначен агенту, а то и штатному сотруднику [спецслужб]. Ходят слухи, что некоторые согласовывают с «конторой» каждый свой шаг. Такова плата за московскую резидентуру. Или, вернее, нависшая постоянная угроза.
Бадри Кутаисский воспринял своё назначение как неизбежность и выстраивал эффективное взаимодействие со Шакро Молодым. Хотя Бадри никогда не являлся его ставленником, между ними установились конструктивные отношения. Кроме того, Бадри был обязан Шакро за то, что тот уладил его проблему на криминальном сходе в Ереване и блокировал все нападки до момента освобождения.
В воровском кодексе существует правило: не осложнять разбирательствами и без того тяжёлую долю тех, кто отбывает срок. Однако Бадри находился в немилости у Деда Хасана [вор в законе Аслан Усоян, предшественник Шакро Молодого на вершине криминальной иерархии], и его воровской статус был приостановлен сторонниками «деда». Шакро же вступился за Бадри и разрешил его ситуацию.
Перелом в их отношениях наступил летом 2023 года, когда было отклонено ходатайство Шакро об условно-досрочном освобождении (УДО). Шакро заподозрил, что Бадри, не желавший уступать московский трон законному владельцу, задействовал для срыва УДО все свои связи, наработанные в новом качестве.
Долгожданное событие свершилось на сходке в субботу, 24 мая. Бадри совместно с Георгием Углавой (Тахи) созвал в Москве воров в законе, чтобы оспорить статус Мамуки Чкадуа (Гальского), отбывающего 17-летнее заключение. Бадри изложил собравшимся выявленные «несоответствия» [проблемы] Мамуки Гальского.
Однако Шакро Молодой заметил, что при желании «несоответствия» сегодня можно обнаружить едва ли не у любого [вора в законе]. Тем самым он не столько поддержал Мамуку, сколько обратил ситуацию против самого Бадри.
Важно учитывать, что Мамука Чкадуа — вор средней руки, представитель мингрельского воровского клана. Его лидеры — Мераб Мзарелуа (Дуяке) и Роланд Гегечкори (Роланд Шляпа) — заклятые враги Бадри: их противостояние длится два десятилетия. В 2015 году, когда Бадри находился в заключении, Шакро защитил его от «мингрелов» при условии, что после освобождения тот уладит с ними все конфликты. Однако Бадри даже не попытался это сделать, считая дело безнадёжным. Теперь же Шакро встал на защиту осуждённого «мингрела» Чкадуа от притязаний Бадри.
Отлично зная подоплёку, Шакро упрекнул Бадри в том, что тот мстит не тем, кому следует, избрав для этого наиболее уязвимого на данный момент вора в законе. Одновременно Шакро напомнил, что у Бадри есть все возможности собрать воров для решения своего насущного вопроса, без урегулирования которого его воровской титул нелегитимен.
Проще говоря, ничто не остаётся без внимания — и каждый понесёт ответственность за свои деяния в положенный срок. Наглядный пример — Звиад Озманов (Тбилисский), лишённый титула, несмотря на пребывание за решёткой.
К чему приведёт выступление Шакро против Бадри? Для Бадри это новый стимул для усиления ненависти к Шакро, однако для самого Шакро Бадри не представляет серьёзного противника. При этом Шакро не снискал всеобщей любви. Уважение — несомненно, но не та привязанность, что была, например, к Деду Хасану. И сколь бы могущественен ни был Шакро сегодня, все осознают бренность его власти.
Рано или поздно придёт черёд других — и тогда воровское сообщество неминуемо расколется. Что касается московского схода, важно понимать и то, что без санкции властей ворам не позволили бы собраться. Раз позволили — значит, существовала оперативная целесообразность. Сам факт участия в сходке — готовое основание для возбуждения дела по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). И этому делу в назначенный час непременно будет дан ход.