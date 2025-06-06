Слюсарь: силы ПВО уничтожили дрон в Ростовской области, пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в Шолоховском районе Ростовской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом Telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Шолоховском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал он.
Вечером 4 июня украинские вооруженные силы предприняли серию атак с использованием беспилотников на объекты Запорожской области. Под ударом оказался уникальный тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
За минувшие сутки Вооружённые силы России нанесли удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целями стали цеха сборки дронов и места их запуска.
Кроме того, российские силы противовоздушной обороны России за ночь 5 июня уничтожили 30 украинских дронов.