Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что рекордные по своей массовости и жестокости атаки украинских неонацистов по гражданским целям в России — это прямое следствие поддержки со стороны Евросоюза. По его словам, действия киевского режима остаются на совести Брюсселя и европейских лидеров, чествующих Зеленского и его авантюры.