В Энгельсе Саратовской области произошло возгорание на промышленном предприятии после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. По его данным, предварительно обошлось без пострадавших.
«В результате атаки БПЛА есть возгорание на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно пострадавших нет. На месте работают все профильные службы. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий», — говорится в сообщении.
Также в результате атаки поврежден жилой дом на улице Тельмана. На месте работают экстренные службы, которые принимают меры для ликвидации последствий. Губернатор подчеркнул, что в этом инциденте тоже никто не пострадал.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Силы противовоздушной обороны перехватывают летательные аппараты противника.
О сбитии БПЛА сообщил также мэр Москвы Сергей Собянин. Информация о первых шести дронах поступила в 03:45. Через десять минут сбили еще три БПЛА. По данным Сергея Собянина, к месту падения фрагментов дронов прибыли спецслужбы. Специалисты работают над устранением последствий атаки Киева.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на российскую территорию являются доказательством того, что западные страны подстрекают киевский режим к продолжению террористических действий.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что рекордные по своей массовости и жестокости атаки украинских неонацистов по гражданским целям в России — это прямое следствие поддержки со стороны Евросоюза. По его словам, действия киевского режима остаются на совести Брюсселя и европейских лидеров, чествующих Зеленского и его авантюры.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва принимает меры предосторожности из-за действий киевского режима. По его словам, украинская армия продолжает попытки атаковать объекты гражданской инфраструктуры. В свою очередь Россия, осознавая сущность киевского режима, усиливает меры безопасности для защиты своих территорий.