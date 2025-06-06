Руководителя и сотрудников турфирмы в Перми будут судить за хищение ₽18 млн

Следствие утверждает, что в 2022 году глава и три работника компании, предоставив ложные данные о количестве оказанных туристических услуг, незаконно получили более 18 миллионов рублей в качестве компенсации по программе субсидирования внутреннего туризма «Туризм и индустрия гостеприимства».