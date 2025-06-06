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Руководителя и сотрудников турфирмы в Перми будут судить за хищение ₽18 млн

Дело передано в суд.

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Источник: Аргументы и факты

Руководителя и сотрудников пермской туристической фирмы будут судить за хищение 18 миллионов рублей, сообщает прокуратура Прикамья.

Следствие утверждает, что в 2022 году глава и три работника компании, предоставив ложные данные о количестве оказанных туристических услуг, незаконно получили более 18 миллионов рублей в качестве компенсации по программе субсидирования внутреннего туризма «Туризм и индустрия гостеприимства».

Сейчас главе и сотрудникам фирмы предъявлено обвинение за мошенничество при получении выплат, совершённое с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ).

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы уголовного дела в Свердловский районный суд Перми.

Напомним, ранее прокуратура выявила схему незаконного вывода 7 миллионов рублей.