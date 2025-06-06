Пчелы в СНТ Омска напали на женщину и убили собаку

В омском СНТ рой пчёл набросился сначала на женщину, а потом на собаку. Женщина отделалась несколькими укусами, а вот питомец скончался. Хозяин пчёл, который в дачном посёлке устраивал целую пасеку, пытался помочь спасти пса, но у него не получилось.
Подробности — в материале omsk.aif.ru.
Закусали насмерть.
В омском дачном поселке «Деревообработчик» случился жуткий случай с пчелами — они насмерть закусали собаку и покусали женщину. Об этом рассказали в полиции. В участок обратились две дачницы. Первая — 58-летняя женщина, ее ротвейлера искусали пчелы. Вторая пострадавшая — 47-летняя соседка, тоже получившая укусы. Полиция опросила всех участников, включая 52-летнего пчеловода с соседнего участка.
По его словам, изначально на его участке располагалось семь ульев, из которых шесть он заблаговременно переместил в лесной массив. На момент инцидента, по его утверждениям, на территории оставался всего один улей.
Полицейским владелец пчёл рассказал, в конце мая пчеловод получил тревожный звонок от соседей. Они сообщили о нападении пчел на их собаку. Прибыв на место, владелец ульев обнаружил ротвейлера, привязанного у смежного забора. Он напоил страдающее животное водой и вместе с соседом отправился с собакой в ветеринарную клинику. К несчастью, по дороге питомец скончался прямо в автомобиле.
Отбивалась до последнего.
«Я вышла из дома, и тут на меня внезапно напал пчелиный рой. Я даже не знала, как спастись! У меня вся голова была облеплена пчёлами, они забрались в волосы, набились под очки, прямо под глаза. До сих пор видны следы от укусов — все в шишках. Это было настоящее чёрное облако — такой густой рой, что просто жуть!» — рассказывает омичка нашим коллегам из «Вести Омск».
Хозяйка ротвейлера рассказала, что её собачка по кличке Рада пыталась отбиваться от пчёл, но у неё не было ни малейшего шанса.
«У нас здесь жили две собаки — ротвейлер Рада и Став. К глубокому сожалению, спасти Раду не удалось — пчёлы буквально заживо её растерзали. Когда я посмотрела записи с камер видеонаблюдения, то увидела весь ужас происходящего: как пчелы атаковали её, а она отчаянно сопротивлялась, сражалась до последнего. Эти насекомые буквально облепили её, кусали снова и снова. Она держалась сколько могла, а потом просто упала и начала задыхаться», — рассказала Ирина Батаханова.
При этом на записях с камер видеонаблюдения видно, что сам пасечник «общается» со своими пчёлами в полной экипировке. Вот только у других жителей СНТ таких одежд нет.
Можно ли держать пчёл в СНТ?
Законодательство строго регламентирует размещение пасек на приусадебных участках. Согласно действующим нормам, пчеловодство разрешено исключительно на территориях, имеющих сельскохозяйственный статус, а также на участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства.
Другими словами, чтобы держать пчёл в СНТ, участок должен быть правильно оформлен. Кроме того, каждый улей должен быть зарегистрирован в Россельхознадзоре. Об этом гласит Федеральный закон от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».
Особое внимание уделяется безопасности соседей: все ульи должны быть установлены на расстоянии не менее трёх метров от границы смежного участка. Несоблюдение данных правил может привести к административной ответственности и необходимости демонтажа пасеки с неподходящей территории.