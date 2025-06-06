Пчелы в СНТ Омска напали на женщину и убили собаку

«Я вышла из дома, и тут на меня внезапно напал пчелиный рой. Я даже не знала, как спастись! У меня вся голова была облеплена пчёлами, они забрались в волосы, набились под очки, прямо под глаза. До сих пор видны следы от укусов — все в шишках. Это было настоящее чёрное облако — такой густой рой, что просто жуть!» — рассказывает омичка нашим коллегам из «Вести Омск».