Губернатор Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на одном из промышленных предприятий. Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте инцидента работают экстренные службы, предпринимаются все необходимые меры для ликвидации последствий. Кроме того, в ночь на 6 июня силы противовоздушной обороны предотвратили атаку на Москву, уничтожив десять украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Обстоятельства обоих инцидентов продолжают уточняться.