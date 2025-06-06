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Губернатор Гусев: силами ПВО сбито более пяти БПЛА в Воронежской области

В трех муниципалитетах Воронежской области ликвидировали свыше пяти дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

За ночь 6 июня над Воронежской областью сбили более пяти беспилотных летательных аппаратов. По имеющимся данным, повреждений на земле нет. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

Он отметил отсутствие пострадавших. По сведениям губернатора, Киев выбрал целью территории трех муниципалитетов Воронежского региона. Ракетная опасность до сих пор сохраняется.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников», — уведомил Александр Гусев.

Кроме того, Киев атаковал Саратовскую область. Беспилотники повредили жилой многоквартирный дом. В результате атаки, по предварительным данным, никто не пострадал.