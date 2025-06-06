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Два украинских БПЛА сбили в Тульской области, есть раненые

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, атаковавших Тульскую область. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, атаковавших Тульскую область. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

В результате вражеской атаки пострадали три человека, которые в настоящее время доставлены в больницу.

Миляев также призвал жителей Тульской области к бдительности и соблюдению мер безопасности.

— Уважаемые жители! Будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности. Единый номер вызова экстренных служб: 112, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Энгельсе обломки БПЛА упали на жилой дом в жилом комплексе «Облака». По предварительным данным, на одном из этажей началось возгорание, повреждено несколько окон и остекление.

Жители Саратова и Энгельса в пятницу, 6 июня, сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, было сбито несколько воздушных целей.