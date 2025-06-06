Над Воронежской областью уничтожены беспилотники

Украина осуществляет широкомасштабные атаки на российские регионы с применением БПЛА. Под ударами дронов оказались Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области, а также ряд других территорий, включая Москву. Сообщается о предотвращении ракетного удара по Крыму. Кроме того, ВСУ нанесли удар по аэропорту в Брянске — по словам местных жителей, на территории возник пожар. На рассвете в городе Энгельс Саратовской области в результате падения вражеского беспилотника был поврежден жилой дом.