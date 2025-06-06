«Потерявшихся» в лесу Катав-Ивановска детей нашли у себя дома

Двух «потерявшихся» девочек 2013 и 2014 годов рождения искали шесть полицейских, четыре сотрудника МЧС и три спасателя Усть-Катавского поискового-спасательного отряда. Оказалось, зря. Дети просто подшутили над экстренными службами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Инцидент произошёл 4 июня вечером. На номер 112 позвонили две девочки и заявили, что заблудились в лесу под Катав-Ивановском, в районе Запань. Дети долгое время поддерживали легенду, нагло врали, что потерялись в крапиве и не могут самостоятельно выбраться из западни.
Чтобы отыскать «потеряшек», экстренные службы решили отследить их местонахождение по мобильному телефону. И вот сюрприз — девочки оказались не в лесу, а дома. Теперь родителям шутников совсем не до смеха. С ними будут беседовать сотрудники правоохранительных органов.