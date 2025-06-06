«Потерявшихся» в лесу Катав-Ивановска детей нашли у себя дома

Чтобы отыскать «потеряшек», экстренные службы решили отследить их местонахождение по мобильному телефону. И вот сюрприз — девочки оказались не в лесу, а дома. Теперь родителям шутников совсем не до смеха. С ними будут беседовать сотрудники правоохранительных органов.