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В Омске в аварийном доме на Воровского обрушился потолок

Прокуратура проводит проверку.

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Источник: Om1 Омск

В паблике «Голос Омска» соцсети «ВКонтакте» местные жители сообщили о том, что в одной из квартир аварийного дома № 4 на улице 2-й переулок Воровского обрушился потолок. Инцидент произошёл днём 5 июня.

На ситуацию отреагировали представители администрации и сообщили, что в квартире, где произошло обрушение, никто не проживает.

«Пострадавших нет. Указанный дом признан аварийным после 2017 года, из-за чего не входит в действующую региональную программу по переселению из аварийного жилищного фонда», — рассказали в ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре, дом барачного типа был построен в 1958 году и официально признан аварийным в декабре 2024 года. По действующему плану, расселение жильцов должно быть завершено не позднее 2031 года.

В настоящее время прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка возможному бездействию органов местного самоуправления в части расселения жителей аварийного дома. При наличии оснований надзорный орган примет меры прокурорского реагирования.