В Красноярске задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство

По информации следствия, инцидент произошел вечером 5 июня 2025 года на детской площадке рядом с домами на улице Вильского. Подозреваемый напал на потерпевшего, который шел по тротуару и разговаривал по телефону, с кухонным ножом. Он нанес не менее двух ударов в лицо и шею жертвы. Потерпевший попытался защититься и смог убежать, но нападавший продолжал его преследовать. Мужчине удалось спрятаться в торговом павильоне и вызвать полицию.