В Красноярске задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство

В Красноярске задержан 36-летний мужчина, который подозревается в покушении на убийство 32-летнего местного жителя. Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Октябрьскому району.
По информации следствия, инцидент произошел вечером 5 июня 2025 года на детской площадке рядом с домами на улице Вильского. Подозреваемый напал на потерпевшего, который шел по тротуару и разговаривал по телефону, с кухонным ножом. Он нанес не менее двух ударов в лицо и шею жертвы. Потерпевший попытался защититься и смог убежать, но нападавший продолжал его преследовать. Мужчине удалось спрятаться в торговом павильоне и вызвать полицию.
Очевидцы помогли обезоружить нападавшего, и полиция задержала его на месте происшествия.
По предварительным данным, у подозреваемого есть психическое расстройство, и он состоит на учете у психиатра. Следствие планирует обратиться в суд с просьбой о заключении его под стражу.
В настоящее время продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.