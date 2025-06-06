ВС РФ уничтожили Миг-29 из-за ошибки украинского пилота

Тот рассказал, что украинский МиГ-29 до этого несколько раз появлялся на радарах российского комплекса, однако ранее не заходил в зону поражения. По его словам, комплексы «Бук-М3» отличаются увеличенной дальностью поражения по сравнению с предыдущими модификациями, а также возможностью автоматического сопровождения цели и большей мобильностью.