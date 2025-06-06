Жителя Забайкалья задержали за убийство 43-летнего мужчины

В доме СНТ города Читы 5 июня нашли мертвого мужчину с признаками насилия. На место выехали следователи, они осмотрели дом и территорию. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК по Забайкальскому краю, погибшим был 43-летний мужчина, а в убийстве подозревают 39-летнего жителя Читы.