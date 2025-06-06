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Жителя Забайкалья задержали за убийство 43-летнего мужчины

Тело погибшего нашли в доме СНТ с признаками насилия.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В доме СНТ города Читы 5 июня нашли мертвого мужчину с признаками насилия. На место выехали следователи, они осмотрели дом и территорию. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК по Забайкальскому краю, погибшим был 43-летний мужчина, а в убийстве подозревают 39-летнего жителя Читы.

— Подозреваемый распивал спиртные напитки с потерпевшим, а после убил его. Для сокрытия следов убийства поджёг вещи в доме и скрылся. Следователи задержали злоумышленника. Он признался в совершении преступления, — уточнили следователи.

Ведомство завело уголовное дело по статье «убийство». В ближайшее время следователи обратятся в суд, чтобы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске 55-летний житель погиб на пожаре из-за сигареты.