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Обломки БПЛА упали на дорогу в Калужской области, повреждены 4 автомобиля

Силами противовоздушной обороны минувшей ночью над территорией Калужской области было ликвидировано пять украинских дронов.

Силами противовоздушной обороны минувшей ночью над территорией Калужской области было ликвидировано пять украинских дронов. Обломки беспилотников упали на проезжую часть, повредив при этом четыре транспортных средства.

К счастью, находившиеся внутри автомобилей люди не получили серьезных повреждений. Об этом проинформировал губернатор области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Как дополнил информацию губернатор Калужской области, на местах падения обломков работают оперативные группы аварийных служб.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 июня 2025 года системы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 162 вражеских беспилотника.

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