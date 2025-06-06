Обломки БПЛА упали на дорогу в Калужской области, повреждены 4 автомобиля

Силами противовоздушной обороны минувшей ночью над территорией Калужской области было ликвидировано пять украинских дронов. Обломки беспилотников упали на проезжую часть, повредив при этом четыре транспортных средства.
К счастью, находившиеся внутри автомобилей люди не получили серьезных повреждений. Об этом проинформировал губернатор области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Как дополнил информацию губернатор Калужской области, на местах падения обломков работают оперативные группы аварийных служб.
Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 июня 2025 года системы противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 162 вражеских беспилотника.
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