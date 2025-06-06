В Калужской области обломки БПЛА упали на автомобили с людьми

Фрагменты одного из сбитых дронов ВСУ, атаковавших Калужскую область упали на автодорогу и повредили четыре автомобиля, в которых находились люди. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, отметив, что всего в ночь на 6 июня средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов.