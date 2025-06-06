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В Калужской области обломки БПЛА упали на автомобили с людьми

Фрагменты одного из сбитых дронов ВСУ, атаковавших Калужскую область упали на автодорогу и повредили четыре автомобиля, в которых находились люди. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, отметив, что всего в ночь на 6 июня средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов.

Обломки БПЛА в Калужской области повредили несколько авто.

Фрагменты одного из сбитых дронов ВСУ, атаковавших Калужскую область упали на автодорогу и повредили четыре автомобиля, в которых находились люди. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, отметив, что всего в ночь на 6 июня средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов.

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«Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу. По предварительным данным незначительно повреждены четыре автомобиля», — сообщил Шапша в своем официальном telegram-канале. По его словам, пассажиры серьезно не пострадали.

Он также отметил, что всего в Калужской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены пять БПЛА. Ликвидированы вражеские аппараты у границы города Обнинска и Боровского района. Глава региона также уточнил, что на местах падения обломков работают оперативные группы.

ВСУ провели массированную атаку при помощи БПЛА по регионам страны. Беспилотники были замечены в Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и в других регионах. Ранее сообщалось, что в Калужской области обломки беспилотника упали на проезжую часть Киевского шоссе вблизи поселка Балабаново.

Аэропорте Калуги был введен план «Ковер». Подробнее об отражении налетов украинских дронов — в онлайн-трансляции URA.RU.