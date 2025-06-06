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Подрыв железнодорожных путей произошел в Белгородской области

В Прохоровском районе Белгородской области произошел сход резервного тепловоза с рельсов. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Прохоровском районе Белгородской области произошел сход резервного тепловоза с рельсов. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, причиной схода стало взрывное устройство, заложенное под рельсы. Пострадавших нет.

Движение поездов было задержано на 2,5 часа, но в настоящее время, по словам Гладкова, движение восстановлено, и поезда следуют по графику.

В результате инцидента повреждена часть железнодорожного полотна. Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Похожий случай произошел накануне. Неизвестные подорвали железную дорогу в Воронежской области перед тем, как по ней должен был проехать поезд. Машинист вовремя увидел дыру в путях и остановил состав. Предварительно, под рельсами были бомбы. Из-за повреждений задержался 21 пассажирский поезд. К настоящему моменту движение составов возобновили. Подробности происшествия — в материале «Вечерней Москвы».