Подрыв железнодорожных путей произошел в Белгородской области

Похожий случай произошел накануне. Неизвестные подорвали железную дорогу в Воронежской области перед тем, как по ней должен был проехать поезд. Машинист вовремя увидел дыру в путях и остановил состав. Предварительно, под рельсами были бомбы. Из-за повреждений задержался 21 пассажирский поезд. К настоящему моменту движение составов возобновили. Подробности происшествия — в материале «Вечерней Москвы».