В Белгородской области подорвали ЖД-пути, с рельс сошел поезд

Это не первый подобный инцидент в регионе. В Белгородской области уже происходили случаи подрыва железнодорожных путей, когда поезд наехал на взрывное устройство, что также приводило к временной приостановке движения и повреждениям инфраструктуры. Тогда, как и сейчас, никто не пострадал. Инцидент произошел в конце мая.