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В Белгородской области подорвали ЖД-пути, с рельс сошел поезд

В Прохоровском районе Белгородской области произошел сход резервного тепловоза из-за сработавшего взрывного устройства, заложенного под рельсы. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В Белгородской области с рельс сошел тепловоз из-за подрыва.

В Прохоровском районе Белгородской области произошел сход резервного тепловоза из-за сработавшего взрывного устройства, заложенного под рельсы. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства Пострадавших нет», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Инцидент спровоцировал задержку движения поездов на 2,5 часа, продолжил Гладков. Повреждение ликвидируют в настоящий момент, однако уже сейчас движение проходит согласно графику.

Это не первый подобный инцидент в регионе. В Белгородской области уже происходили случаи подрыва железнодорожных путей, когда поезд наехал на взрывное устройство, что также приводило к временной приостановке движения и повреждениям инфраструктуры. Тогда, как и сейчас, никто не пострадал. Инцидент произошел в конце мая.