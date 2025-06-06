Украинские террористы атаковали очередной поезд на территории РФ

В Белгородской области с железнодорожных путей сошел тепловоз. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причиной схода с рельсов техники стал подрыв взрывного устройства.
«В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства», — написал Гладков.
Также он сообщил, что движение поездов было задержано на два с половиной часа. После чего железнодорожные пути были открыты. Составы начали курсировать в штатном режиме. Гладков добавил, что частично ж/д-полотно повреждено. Специалисты приступили к ремонту.
Ранее украинские националисты подорвали два поезда, один из которых пассажирский, в Курской и Брянской области. В результате инцидентов 7 человек погибло, более 100 получили ранения.