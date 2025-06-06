Бусаргин: в Энгельсе произошел пожар на промпредприятии

В Энгельсе произошел пожар на одном из промышленных предприятий из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть возгоранение на одном из промышленных предприятий в Энгельсе. Предварительно, пострадавших нет», — написал он в Telegram.
Роман Бусаргин добавил, что на месте работают сотрудники профильных служб. Специалисты принимают все меры для устранения последствий происшествия.
Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по Рыльску. В результате пострадали шесть человек.