Шесть человек спасли во время пожара в Пермском крае

Во время пожара в двухквартирном жилом доме в селе Юсьва Юсьвенского округа спасли шесть человек. Возгорание произошло ночью 6 июня на улице 50 лет Победы. Подробности рассказали в краевом управлении МЧС.
Информация о пожаре поступила в 1.35. К месту происшествия выезжали 17 человек личного состава и семь единиц техники. По прибытии пожарных происходило горение двухквартирного дома и надворных построек. Огонь охватил 240 квадратных метров.
Из горящего дома успели спастись шесть человек. Пятерых взрослых и ребенка разбудили соседи и родственники. После чего люди самостоятельно вышли через окно и дверь. В результате происшествия никто не пострадал.
В 2.30 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования. Сейчас по данному факту проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства и причина произошедшего.