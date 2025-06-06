В Башкирии заблудился турист с собакой

«Мужчина сбился с маршрута и оказался в труднодоступной местности в районе хребта Аваляк и Тыгынских болот. Выбившись из сил, когда вода и еда закончились и поняв, что окончательно заблудился он нашел место где работала сотовая связь и обратился за помощью передав координаты своего местоположения. Специалисты дали рекомендации: разбить лагерь, развести костёр и оставаться на месте до прибытия помощи. Спасательная операция завершилась успешно — турист и его четвероногий спутник были найдены живыми», — написал Первов.