В Башкирии заблудился турист с собакой

Спасатели ГК РБ по ЧС пришли на помощь 36-летнему мужчине, который отправился покорять Иремель вместе с собакой и заблудился. Об этом сообщил глава ведомства Кирилл Первов в своих соцсетях.
Известно, что турист ушел в поход 3 июня, начав восхождение из села Тюлюк Челябинской области. После подъема он решил переночевать на вершине, однако на следующий день потерял ориентацию на местности из-за плотного тумана.
«Мужчина сбился с маршрута и оказался в труднодоступной местности в районе хребта Аваляк и Тыгынских болот. Выбившись из сил, когда вода и еда закончились и поняв, что окончательно заблудился он нашел место где работала сотовая связь и обратился за помощью передав координаты своего местоположения. Специалисты дали рекомендации: разбить лагерь, развести костёр и оставаться на месте до прибытия помощи. Спасательная операция завершилась успешно — турист и его четвероногий спутник были найдены живыми», — написал Первов.