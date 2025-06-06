В Прибайкальском нацпарке браконьер выловил 15 хвостов щуки и хариуса

— У 48-летнего жителя Большого Голоустного изъяли сети, лодку и 15 хвостов щуки и хариуса. Транспортные полицейские составили на мужчину протокол и провели беседу об административной и уголовной ответственности, — пояснили в «Заповедном Прибайкалье».