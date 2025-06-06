Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прибайкальском нацпарке браконьер выловил 15 хвостов щуки и хариуса

У 48-летнего мужчины изъяли сети, лодку и улов.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Прибайкальском национальном парке в устье реки Голоустная заметили мужчину, который вылавливал рыбу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», мужчина нарушил нерестовый период.

— У 48-летнего жителя Большого Голоустного изъяли сети, лодку и 15 хвостов щуки и хариуса. Транспортные полицейские составили на мужчину протокол и провели беседу об административной и уголовной ответственности, — пояснили в «Заповедном Прибайкалье».

Также мужчина незаконно использовал рыболовные сети и правила посещения нацпарка. Теперь мужчина должен заплатить штраф в двойном размере. Запрет на вылов рыбы продлится на акватории Байкала до 30 июня.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Нижнеудинском районе закрыли паром через реку Уду.