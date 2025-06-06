В Прибайкальском нацпарке браконьер выловил 15 хвостов щуки и хариуса

В Прибайкальском национальном парке в устье реки Голоустная заметили мужчину, который вылавливал рыбу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», мужчина нарушил нерестовый период.
— У 48-летнего жителя Большого Голоустного изъяли сети, лодку и 15 хвостов щуки и хариуса. Транспортные полицейские составили на мужчину протокол и провели беседу об административной и уголовной ответственности, — пояснили в «Заповедном Прибайкалье».
Также мужчина незаконно использовал рыболовные сети и правила посещения нацпарка. Теперь мужчина должен заплатить штраф в двойном размере. Запрет на вылов рыбы продлится на акватории Байкала до 30 июня.
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