Число детей, пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском, выросло до 12

Количество пострадавших в ДТП с автобусом с детьми около Хабаровска выросло до 12.
Как сообщили в региональном СУ СКР, в результате аварии 12 детей были доставлены в медицинское учреждение с ушибами. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни нет.
В Госавтоинспекции Хабаровского края также сообщили о двоих пострадавших взрослых, которых доставили в медучреждение.
Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее сообщалось, что в Хабаровском районе перевернулся экскурсионный автобус, направлявшийся в зоосад «Приамурский». В момент аварии в автобусе находилось 30 детей. Изначально сообщалось о семи пострадавших.