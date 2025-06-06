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Число детей, пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском, выросло до 12

После ДТП с автобусом с детьми в Хабаровском районе было возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

Количество пострадавших в ДТП с автобусом с детьми около Хабаровска выросло до 12.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в результате аварии 12 детей были доставлены в медицинское учреждение с ушибами. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни нет.

В Госавтоинспекции Хабаровского края также сообщили о двоих пострадавших взрослых, которых доставили в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сообщалось, что в Хабаровском районе перевернулся экскурсионный автобус, направлявшийся в зоосад «Приамурский». В момент аварии в автобусе находилось 30 детей. Изначально сообщалось о семи пострадавших.