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Тепловоз сошел с рельсов в Белгородской области из-за подрыва

ЧП произошло на железнодорожных путях в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Резервный тепловоз сошел с путей в Белгородской области в результате подрыва. Об этом в Telegram-канале утром 6 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации, в результате заложенного под рельсы взрывного устройства», — отмечается в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет. Поврежденную часть железнодорожного полотна уже начали ремонтировать. Из-за ЧП движение поездов на этом участке железной дороги было затруднено два часа. В настоящее время оно восстановлено.

5 июня ЧП случилось на железной дороге в Воронежской области. Там произошел подрыв железнодорожного полотна, из-за чего была нарушена работа транспорта.

А 1 июня произошли подрывы поездов в Брянской и Курской областях. Президент России Владимир Путин назвал их террористическими актами. Российский лидер уверен, что решения об этих преступлениях на железнодорожных путях «принимались на Украине на политическом уровне».