Крокодил съел купавшегося в реке маленького мальчика

В Кении произошел трагический инцидент — семилетний мальчик стал добычей крокодила.
Линган Лотух Исайя вместе с приятелями купался в водах реки Турквел, протекающей в округе Западный Покот. По словам очевидцев, рептилия утащила ребенка под воду, в то время как остальные дети в панике кричали. Отец погибшего, трудящийся на золотых приисках, поделился своим горем, выразив сожаление о том, что не смог уберечь своего сына.
После проведения поисковых работ, в которых принимали участие местные жители и сотрудники службы охраны дикой природы, спасатели обнаружили обезображенное тело. Хищник откусил мальчику левую ногу. Об этом сообщает TV 47 Digital.
Река Турквел славится своей многочисленной популяцией крокодилов, однако местные жители вынуждены подвергать себя опасности и приходить к реке за водой из-за отсутствия централизованного водоснабжения. Представители власти обратились к родителям с призывом проявлять повышенную бдительность и заверили, что будут предприняты дополнительные меры для предотвращения конфликтных ситуаций между людьми и дикими животными.
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