Крокодил съел купавшегося в реке маленького мальчика

Линган Лотух Исайя вместе с приятелями купался в водах реки Турквел, протекающей в округе Западный Покот. По словам очевидцев, рептилия утащила ребенка под воду, в то время как остальные дети в панике кричали. Отец погибшего, трудящийся на золотых приисках, поделился своим горем, выразив сожаление о том, что не смог уберечь своего сына.