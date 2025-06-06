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Число пострадавших в ДТП под Хабаровском детей выросло до 15

Губернатор Хабаровского края Демешин прокомментировал ДТП с детьми.

Источник: Комсомольская правда

Число получивших травмы в дорожно-транспортном происшествии под Хабаровском делей увеличилось до 15. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Хабаровск».

Как сообщили журналистам в краевом Минздраве, среди пострадавших 13 детей и двое взрослых. Их отправили в больницу имени профессора Владимирцева в Хабаровске.

Хабаровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, 6 июня под Хабаровском перевернулся автобус с детьми. Ребята ехали на экскурсию в зоосад имени Сысоева. В селе Воронежское на улице Молодежной водитель потерял управление, из-за чего машина вильнула и завалилась на бок.

После этого губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал указание уже 6 июня начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми. Проверить техническое состояние автобусов, здоровье водителей.