Число пострадавших в ДТП под Хабаровском детей выросло до 15

Число получивших травмы в дорожно-транспортном происшествии под Хабаровском делей увеличилось до 15. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Хабаровск».
Как сообщили журналистам в краевом Минздраве, среди пострадавших 13 детей и двое взрослых. Их отправили в больницу имени профессора Владимирцева в Хабаровске.
Хабаровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Напомним, 6 июня под Хабаровском перевернулся автобус с детьми. Ребята ехали на экскурсию в зоосад имени Сысоева. В селе Воронежское на улице Молодежной водитель потерял управление, из-за чего машина вильнула и завалилась на бок.
После этого губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал указание уже 6 июня начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми. Проверить техническое состояние автобусов, здоровье водителей.