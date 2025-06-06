Число пострадавших в ДТП под Хабаровском детей выросло до 15

Напомним, 6 июня под Хабаровском перевернулся автобус с детьми. Ребята ехали на экскурсию в зоосад имени Сысоева. В селе Воронежское на улице Молодежной водитель потерял управление, из-за чего машина вильнула и завалилась на бок.