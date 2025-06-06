В Красноярске мужчина изрезал на детской площадке прохожего

В Красноярске во дворе дома по улице Вильского местный житель напал на случайного прохожего с кухонным ножом около детской площадки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного управления СК РФ.
Инцидент произошел накануне вечером, когда потерпевший шел по двору и разговаривал по телефону. В этот момент на него набросился с ножом мужчина, нанеся удары область лица и шеи.
«Потерпевший пытался обороняться и смог убежать, однако нападавший продолжал его преследовать. Мужчине удалось спрятаться в торговом павильоне и вызвать экстренные службы. Очевидцы обезоружили нападавшего. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали его на месте происшествия», — говорится в официальном сообщении Следкома.
Предварительно установлено, что нападавший имеет проблемы с психическим здоровьем и стоит на учете у профильного специалиста. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать перед судом об отправке задержанного в СИЗО.
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