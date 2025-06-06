Губернатор Демешин: В Хабаровском крае начнётся массовая проверка перевозчиков

В Хабаровском крае после аварии с участием автобуса, в котором пострадали 13 несовершеннолетних пассажиров и двое взрослых, будут проверены все перевозчики, имеющие разрешение на транспортировку детей. Соответствующее поручение дал губернатор региона Дмитрий Демешин.
«Я дал указание сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми! Проверить техническое состояние автобусов, здоровье водителей», — заявил глава региона в своем Telegram-канале.
Демешин сообщил, что всем пострадавшим детям оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия направлен министр здравоохранения края для контроля ситуации. Губернатор лично взял вопрос под свой надзор.
Напомним, 6 июня под Хабаровском перевернулся автобус с детьми. Ребята ехали на экскурсию в зоосад имени Сысоева. В селе Воронежское на улице Молодежной водитель потерял управление, из-за чего машина вильнула и завалилась на бок.