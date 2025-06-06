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В Иркутске девушка получила приговор за распространение запрещенной символики

Изображения публиковались в одном из мессенджеров.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

20-летняя жительница Иркутска получила приговор за распространение символики запрещенной организации. Ленинский районный суд установил, что с 2024 по 2025 года девушка публиковала изображения и видео с атрибутикой с личного аккаунта в одном из мессенджеров. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, эти публикации видели многие пользователи.

— В марте 2023 года девушка была привлечена к административной ответственности по этой же деятельности. Тогда ее арестовали на семь суток. Сейчас осужденная признала свою вину и раскаялась, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет собрал все доказательства по делу и направил их в суд. Он назначил девушке наказание в виде 420 часов обязательных работ. Также у подсудимой забрали телефон, с которого она публиковала экстремистскую символику, которая запрещена на территории РФ.