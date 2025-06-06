Подпольную нарколабораторию с 10 кг мефедрона накрыли под Новосибирском

За четыре дня работы подпольного цеха была изготовлена партия мефедрона массой более 10 кг. Наркотик планировалось расфасовать и распространить через систему тайников-закладок на территории области. Однако планы преступников сорвались — их задержали на 54 км трассы Р-256 при попытке вернуться в Новосибирск.