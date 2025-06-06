Подпольную нарколабораторию с 10 кг мефедрона накрыли под Новосибирском

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Новосибирской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков. В ходе спецоперации задержаны два жителя Новосибирска 31 и 32 лет, подозреваемые в организации преступного производства.
Как установили правоохранители, злоумышленники действовали в интересах теневого интернет-магазина, специализирующегося на продаже запрещенных веществ. Для организации лаборатории они приобрели жилой дом в посёлке Советский Искитимского района, оборудовав его специальной техникой и реактивами, полученными от кураторов преступной сети.
За четыре дня работы подпольного цеха была изготовлена партия мефедрона массой более 10 кг. Наркотик планировалось расфасовать и распространить через систему тайников-закладок на территории области. Однако планы преступников сорвались — их задержали на 54 км трассы Р-256 при попытке вернуться в Новосибирск.
В ходе обыска в доме оперативники изъяли лабораторное оборудование, химические компоненты для производства наркотиков, средства индивидуальной защиты и упаковочные материалы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). Оба подозреваемых заключены под стражу.