Движение поездов в Воронежской области полностью восстановили

К трем часам дня в ЮВЖД сообщили, что движение поездов на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области полностью восстановлено. Специалисты заменили поврежденные элементы и проверили железнодорожную инфраструктуру. Уже вчера днем задержанные поезда отправились по своим маршрутам в обоих направлениях. Компания ЮВЖД приняла все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.