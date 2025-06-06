Движение поездов в Воронежской области полностью восстановили

По словам губернатора Александра Гусева, внимательность машиниста позволила вовремя остановить поезд, предотвратив тем самым возможные серьезные последствия. Данное происшествие привело к задержке 21 пассажирского поезда.
Сотрудники поездных бригад оказывали всестороннюю помощь пассажирам. Для тех, кто ожидал отправления более 4 часов, предусмотрели питание.
К трем часам дня в ЮВЖД сообщили, что движение поездов на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области полностью восстановлено. Специалисты заменили поврежденные элементы и проверили железнодорожную инфраструктуру. Уже вчера днем задержанные поезда отправились по своим маршрутам в обоих направлениях. Компания ЮВЖД приняла все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
Напомним, что место происшествия располагалось на участке пути между станциями Евдаково и Сагуны. Четыре деревянные шпалы оказались разрушены взрывом, а сам стальной рельс деформирован. Это представло угрозу безопасности дальнейшего следования поездов.
Общее число пассажиров поезда составило 495 человек. Благодаря своевременной реакции машиниста удалось избежать возможных трагических последствий. После обнаружения повреждений полотна состав незамедлительно прекратил движение, обеспечив безопасность всех находящихся внутри людей.
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