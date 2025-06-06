Столичный суд обязал авиакомпанию «Победа» увеличить габариты ручной клади

Столичный Щербинский суд обязал российскую авиакомпанию «Победа» изменить правила перевозки ручной клади. Соответствующая информация следует из документов.
Ранее московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте подал иск на авиакомпанию. Согласно его заявлению, во время проверки перевозчика удалось выявить крайне малые габариты провоза ручной клади. Из-за этого истец призвал суд признать действия «Победы» противозаконными.
По правилам авиакомпании, габариты ручной клади должны составлять до 4*36*30 сантиметров на одно место. Кроме того, есть отдельные требования и к товарам из магазинов duty-free — они должны быть упакованы в запечатанный пластиковый пакет.
По мнению прокуратуры, перевозчик лишь создает видимость свободного выбора, поэтому определил габариты ручной клади с минимальными значениями.
Кроме того, истец считает, что компания пытается обойти российское законодательство, передает РИА Новости.
Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Государственную думу законопроект, который запрещает использование авиакомпаниями овербукинга. Этот термин означает намеренную продажу количества билетов, превышающего число мест в самолете.