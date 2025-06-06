Специалисты провели осмотр повреждений многоквартирного дома в Энгельсе

«Перед администрацией Энгельсского района поставлена задача совместно с управляющей компанией начать все процедуры, связанные с восстановительными работами. Профильные службы будут находиться на месте в постоянном режиме», — уточнил губернатор.
Бусаргин также добавил, что при необходимости на восстановление объекта будут направлены средства из регионального резерва.
Напомним, ранее в Саратове и Энгельсе была зафиксирована работа системы ПВО. Жители сообщали о звуках пролетающих БПЛА. Обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в Энгельсе, момент взрыва попал на видео. Позднее были опубликованы кадры разрушений.