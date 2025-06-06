Специалисты провели осмотр повреждений многоквартирного дома в Энгельсе

В Энгельсе провели осмотр ЖК «Облака» на улице Тельмана, пострадавшего в результате атаки беспилотника. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, угрозы для людей нет. В течение ближайшего часа жильцам будет разрешено вернуться в свои квартиры, движение транспорта также восстановят.