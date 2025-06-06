Советники Трампа намерены помирить президента и Маска

Конфликт между Трампом и Маском обострился после того, как предприниматель резко раскритиковал предложенный президентом США законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью» и призвав «убить» инициативу. В ответ Трамп выразил разочарование позицией Маска, отметив, что ранее оказал ему значительную поддержку. Маск заявил, что именно благодаря его действиям Трамп стал президентом и республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После публичной перепалки акции Tesla на открытии торгов в четверг снизились почти на 14%. URA.RU рассказывало подробнее о ссоре в отдельной трансляции. Журналисты из США уверены, что ссора может навредить репутации обоих, сообщает RT.