В Барнауле девушка в попытке спасти котенка сорвалась с балкона

Девушка решила самостоятельно помочь питомцу, однако сорвалась и упала с высоты, пролетев три этажа и приземлилась на крышу другого уровня высотки, пролетев три этажа. Спасатели оперативно эвакуировали ее с помощью специального оборудования и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Отмечается, что девушка была в сознании, жаловалась на боль в ногах.