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В Барнауле девушка в попытке спасти котенка сорвалась с балкона

В Барнауле 19-летняя девушка выпала с балкона многоэтажки, пытаясь спасти застрявшего котенка. Инцидент произошел на улице Путиловской, сообщают журналисты.

В Барнауле девушка пыталась спасти котенка и упала с балкона многоэтажки.

В Барнауле 19-летняя девушка выпала с балкона многоэтажки, пытаясь спасти застрявшего котенка. Инцидент произошел на улице Путиловской, сообщают журналисты.

«Девушка пыталась спасти котенка и упала с балкона многоэтажки в Барнауле», — отметил telegram-канал Mash Siberia. По данным источника, животное застряло на 13-м этаже.

Девушка решила самостоятельно помочь питомцу, однако сорвалась и упала с высоты, пролетев три этажа и приземлилась на крышу другого уровня высотки, пролетев три этажа. Спасатели оперативно эвакуировали ее с помощью специального оборудования и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Отмечается, что девушка была в сознании, жаловалась на боль в ногах.