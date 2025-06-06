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Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за оправдание терроризма

Тагильчанина будут судить за оправдание терроризма, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Источник: Комсомольская правда

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом по обвинению в публичном оправдании терроризма по части 1 статьи 205.2 УК РФ. Об этом сообщает Следственный комитет России по Свердловской области.

Следствие установило, что в январе-феврале 2024 года мужчина наносил на здания в городе надписи, поддерживающие идеологию терроризма.

Молодой человек действовал указанию куратора, с которым общался в социальных сетях.

— Действовал он в тёмное время суток, стараясь оставаться незаметным для посторонних граждан и сотрудников полиции. Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками регионального Управления ФСБ России, — уточняет СК.

Статья 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.