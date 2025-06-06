Пенсионерка из Красноярска поблагодарила следователя за раскрытие мошенничества

В 2021 году женщине позвонили неизвестные, представившись «старыми знакомыми» по инвестициям из 90-х. Они сообщили, что теперь можно получить компенсацию, но для этого нужно сначала заплатить «налог на прибыль». Доверившись, женщина перевела деньги, а позже ещё несколько раз отправляла средства якобы за дополнительные услуги. Всего она потеряла более 1 миллиона рублей.