Пенсионерка из Красноярска поблагодарила следователя за раскрытие мошенничества

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 74-летняя жительница Красноярска выразила благодарность следователю Ирине Потылицыной за помощь в раскрытии уголовного дела о мошенничестве.
В 2021 году женщине позвонили неизвестные, представившись «старыми знакомыми» по инвестициям из 90-х. Они сообщили, что теперь можно получить компенсацию, но для этого нужно сначала заплатить «налог на прибыль». Доверившись, женщина перевела деньги, а позже ещё несколько раз отправляла средства якобы за дополнительные услуги. Всего она потеряла более 1 миллиона рублей.
Когда обещанной компенсации не последовало, пенсионерка обратилась в полицию. Выяснилось, что таких пострадавших было ещё 11 человек. В ходе расследования полицейские установили, что звонки поступали из Сочи. Ирина Потылицына вместе с оперативниками выехала в командировку, где подозреваемые были задержаны и арестованы.
Суд признал двух мужчин виновными в мошенничестве. Один из них получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы, второй — 7 лет, сообщает мэрия.
Пенсионерка поблагодарила следователя за честную и профессиональную работу, которая помогла восстановить справедливость.