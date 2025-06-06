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В Минске милиция задержала предпринимателя за находку на кухне

Индивидуальный предприниматель задержан сотрудниками милиции в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала предпринимателя за находку на кухне. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что сотрудниками минского наркоконтроля был задержан 46-летний индивидуальный предприниматель, который по месту жительства (на кухне) организовал помещение для выращивания опасного растения.

В милиции отметили, что были найдены гроубокс с двумя кустами растения, а также оборудование для выращивания, 50 граммов наркотика, приспособление для его употребления. Установлено, что мужчина проживал в квартире один. Уголовное дело было заведено за незаконный оборот наркотиков.

Ранее белорус принес обменять евро из свадебного подарка, но в банк приехала милиция.

Тем временем минчанин пойдет под суд, разгромив машину соседа из-за ухода жены.

Кстати, Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси с 9 июня.