В Минске милиция задержала предпринимателя за находку на кухне. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудниками минского наркоконтроля был задержан 46-летний индивидуальный предприниматель, который по месту жительства (на кухне) организовал помещение для выращивания опасного растения.
В милиции отметили, что были найдены гроубокс с двумя кустами растения, а также оборудование для выращивания, 50 граммов наркотика, приспособление для его употребления. Установлено, что мужчина проживал в квартире один. Уголовное дело было заведено за незаконный оборот наркотиков.
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