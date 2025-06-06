В Минске милиция задержала предпринимателя за находку на кухне

В милиции отметили, что были найдены гроубокс с двумя кустами растения, а также оборудование для выращивания, 50 граммов наркотика, приспособление для его употребления. Установлено, что мужчина проживал в квартире один. Уголовное дело было заведено за незаконный оборот наркотиков.