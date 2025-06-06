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В автобусе, перевернувшимся с детьми под Хабаровском, не было регистратора

В автобусе, который перевернулся в селе Воронежское-2 в Хабаровском крае, отсутствовал видеорегистратор.

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Источник: Российская газета

В автобусе, который перевернулся в селе Воронежское-2 в Хабаровском крае, отсутствовал видеорегистратор.

Начата проверка по факту ДТП со школьным автобусом, в котором 30 детей ехали на экскурсию в зоосад «Приамурский». Все ребята были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм. В медицинские учреждения доставлены 12 пострадавших детей от восьми до 13 лет. У ребят ушибы. С такими же жалобами обратились и двое взрослых — педагог и воспитатель группы продленного дня.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, предварительно, водитель не пострадал.

Предположительно, ДТП произошло из-за отказа тормозов. Назначена автотехническая экспертиза. Выявлено еще одно нарушение — в тахографе не было карты водителя.

Напомним, по факту ДТП возбудили уголовное дело. Расследование происшествия с детьми взял на личный контроль губернатор Дмитрий Демешин.